Deputeti demokrati, Dashnor Sula ka paralajmëruar se mund të tërhiqet nga politika pas vitit 2025.

I ftuar në studion e ‘Frontline’ me gazetaren Marsela Karapanço në Report Tv, Sula tha se më së shumti është i mendimit që të mos jetë në politikë pas përfundimit të mandatit të tij si deputet në 2025-ën kur pritet të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare.

“Më shumë s’jam për karrierën politike në 2025-ën sesa jam por deri ditën që do jem në politikë do përfaqësoj gjithë ato qytetarë që më kanë votuar. Dua të përmbush detyrën siç më takon”- tha deputeti.

“Nuk do pranoj kurrë të jem i lidhur me zinxhirë apo të jem i skllavëruar, them falë Zotit që ka disa burra aty që flasin edhe nëse nuk kemi përherë të drejtë por të paktën turbullojmë ujin sepse këtu nuk merret vesh çfarë po bëhet”- shtoi ai mes të tjerash.