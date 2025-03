Dashamir Shehi, kryetari i LZHK-së foli për qëndrimin e partisë së tij dhe zgjedhjet e 11 majit në një intervistë për Neës 24. Ai shprehu keqardhjen që nuk arritën të krijonin një pol të tretë politik në vend, me gjithë përpjekjet me Enkelejd Alibeajn. Shehi theksoi vështirësitë për të krijuar një front të bashkuar me partitë e vogla, duke thënë se arsye ka qenë rivaliteti, ku individët nuk ishin të gatshëm të mbështesnin dikë tjetër si lider.

Ai theksoi se qëllimi i aleancës së tyre ishte krijimi i një grupi parlamentar dhe rikthimi i shtetit nga ndikimi i dy partive kryesore, PS dhe PD. Shehi përsëriti mbështetjen për SPAK dhe misionin e tij për të luftuar korrupsionin, duke theksuar se nuk duhet të ketë të paprekshëm në luftën kundër korrupsionit. Ai gjithashtu theksoi se Shqipëria nuk mund të kontrollohet nga vetëm dy njerëz dhe se ndryshimi është i pashmangshëm.

Për sa i përket politikës së jashtme, Shehi theksoi se Shqipëria do të duhet të kundërshtojë Shtetet e Bashkuara, një aleat të rëndësishëm, për interesat e një ose dy individëve. Ai përfundoi duke parashikuar një hartë të re politike për Shqipërinë, me ndryshime të mëdha që priten pas zgjedhjeve të 12 majit.

Dashamir Shehi: Duhet të kishim lista të hapura. Nuk ia dolëm dot të krijojmë një pol të tretë. Nëse do ishim pol të tretë, do thjeshtëzohej lista. Nuk ia dolëm për motive shqiptare. Njëri thotë unë jam më i madhi, pse të jetë ky tjetri kryetar e jo unë. Më vjen shumë keq që nuk ia dolëm dot. Unë dhe Alibeaj dhamë shembull që mund të merren vesh edhe dy shqiptarë. ‘Shqipëria bëhet’ dhe ‘Nisma’ u bashkuan. E mira do ishte që të ishim të gjithë në një vend. Synimi ynë është që të bëjmë një grup parlamentar. Unë besoj se do ia dalim. Ne i kemi dalë përballë autokracisë shqiptare, që vjen nga PS dhe PD. Ne duam t’ua kthejmë shtetin shqiptar, shqiptarëve. Ne mbështesim SPAK, për të dhënë mesazhin se nuk ka të paprekshëm, që të dënohet korrupsioni. E kanë tepruar me vjedhjet. Mbështesim SPAK, të dënohet korrupsioni. Unë s’kam frikë nga SPAK, sepse kam punuar ndershmërisht për shtetin shqiptar. Kam besim tek SPAK, nuk mund të kontrollohet Shqipëria nga dy vetë. Gjërat do të ndryshojnë për mirë. Më 12 maj, do kemi hartë të re të politikës shqiptare. Ne si të djathtë nuk mund të dalim kundër Amerikës, një vend mik e aleat, vetëm për interes të një njeriu apo dy njerëzve.