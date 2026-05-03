Kreu i Partisë LZHK, Dash Shehi, ka folur në një intervistë për emisionin “Interview” me Mirela Milorin, ku ka ndarë opinionet e tij mbi zhvillimin e shtetit shqiptar në 30 vitet e fundit, politikën aktuale si dhe jetën e tij personale.
Në një analizë mbi institucionet në Shqipëri, Shehi është shprehur kritik ndaj mënyrës së funksionimit të shtetit pas viteve ’90, duke theksuar se pavarësisht ndryshimeve politike, vendi nuk ka arritur të ndërtojë institucione të forta dhe të qëndrueshme.
Sipas tij, Shqipëria ka kaluar në një stad ku qeveriset nga individët dhe jo më institucionet
“Shteti shqiptar nuk është mirë, fatkeqësisht nuk ka qenë ndonjëherë mirë në këto 30 vite. Në ‘92 kishim disi një fillim të mirë të ndërtojmë një shtet tjetër. Koha e tregoi që ai brez kishte fuqi të rrëzonin palën tjetër, diktaturën. Ishim të zotë. Për të ndërtuar pastaj demokracinë, treguam që kishim të gjithë dobësitë tona dhe sot e kësaj ditë shof që çalon shteti shqiptar në shumë gjëra.
Shoqëria shqiptare, politika nuk e kanë dashur shtetin sepse shteti në fakt është një çati ku futen të gjithë duhet ti mbrojë të gjithë, njëkohësisht të vendos dhe disa kufizime dhe këto kufizime shefave të Shqipërisë nuk u kanë pëlqyer ndonjëherë.
Shqipëria është qeverisur nga njerëz jo nga institucione. Ato tentativat që bënte Ahmet Zogu për të ndërtuar disa institucione kishte disa suksese, mbërriti diçka. Enver Hoxha ndërtoi një shtet por një shtet për veten e vet, tani në periudhën tonë, filluam me qejfin që do bëjmë një shtet me drejtësi të pavarur, parlamenti të ketë kontroll mbi qeverinë dhe jo e kundërta dhe dështuam në shumë elementë.
Kulmi i dështimit të Shqipërisë ishte ‘97, ajo kohë tregoi që institucionet nuk ishin të zotë të mbronin veten e vet.
Rifilloi nga e para prap me nje Kushtetutë tjetër në ’98, e cila i tregoi të gjitha boshllëqet e veta.
Ne nuk qeverisemi më nga Kushtetutat apo instiutucione të pavarura, praktikisht qeverisemi nga dy njerëz, Rama dhe Berisha”, tha Dash Shehi.
