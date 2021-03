Kryetari i LZHK-së, Dashamir Shehi është pyetur nga Albano Bogdo nëse ka shkuar ndonjëherë në qendrat e masazheve.

Shehi e ka mohuar një gjë të tillë, por ka shtuar se do të shkonte nëse nuk do të ishte i njohur.

Albano Bogdo: Keni qenë ndonjëherë në këto qëndrat estetike, spa, që të bëjnë masazh e kështu gjërash?

Dashamir Shehi: Jo me thënë të drejtën. Nuk kam qenë se jam shumë i njohur, nuk kam ku të fshihem, por për të qenë i ndershëm dhe i sinqertë, do kisha shkuar me qejf.

Albano Bogdo: Politikani më i ndershëm në Shqipëri që nuk gënjen, nuk kam parë ndonjëherë kështu.

