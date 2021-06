Ish-deputeti socialist Alfred Peza, deklaratave të ish-kryeprokurori Adriatik Llalla i cili tha se DASH e ka krijuar opinion për korrupsion për ta shpallur “Non Grata” në bazë të një portali të drejtuar nga ish-deputeti.

Duke qeshur me këtë deklaratë, Peza me ironi tha se kur punon me përkushtim në media meriton një kompliment të tillë.

“E kupton ça niveli dhe ky zotëria ka qenë prokuror i republikës dhe thoni pastaj se përse ishte e nevojshme të bëhej refoma në drejtësi, ishte kompliment për mua, dhe njeri kur punon me përkushtim në media e meriton një kompliment të tillë”, tha Peza.

/b.h