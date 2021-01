Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar edhe njëherë darkën që ministrat dhe pjesëtarë të tjerë të kabinetit të tij konsumuan në një prej vendeve më lukzose, “Nusr-et”. I ftuar në emisionin “Open”, Rama tha se socialistët kishin shkuar për punë, në të kundërt do t’i largonte nga partia që drejton.

Lidhur me prezencën e biznesmenit Samir Mane, numri një i qeverisë tha se ai kishte qënë pjesë e delegacionit bashkë me sipërmarrës të tjerë nga rajoni.

“Edhe unë po mos të dija pse janë atje do të kisha pasur të njëjtin reagim, do thosha ça bëhet kështu? Mbliden në Dubai dhe mblidhen në restorant. Në rastin konkret, informacioni që kisha më bëri të mos shqetësohem. Pse u bë dhe doli kjo video? Nuk e dija që videoja është xhiruar nga vetë lokali për të nderuar atë tavolinë që ishin të ftuar nderi nga pala mikpritëse. Nuk ka qënë për pushime. Ka qënë udhëtim pune, pasi kemi lidhur një marrëveshje me qeverinë e Emirateve të Bashkuara. Nëse ministrat e qeverisë timë do të ishin për t’u harbuar nuk do të kishin mundësi të hynin më në Partinë Socialiste. Darka u hëngër dhe u zu në fyt. Do e kthejmë Durrësin në një ëndërr. Mane ka qënë i ftuar me një grup sipërmarrësish nga i gjithë rajoni,”-tha Rama.

g.kosovari