Në prag të konferencës së pestë ndërqeveritare që do të mbahet të enjten në Bruksel, kryediplomati Igli Hasani mori mbështetjen e ministres daneze për Çështje Evropiane, Marie Bjerre.

Qëllimi i qeverisë shqiptare është hapja e të gjithë kapitujve të negociatave këtë vit, gjatë presidencës daneze të BE-së

“Vizita përkon për koinçidencë pikërisht dy ditë para konferencës së pestë ndërqeveritare në Bruksel midis BE-së dhe Shqipërisë, ku parashikohet të çelet zyrtarisht grupkapitulli i tretë, i cili që lidhet me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Përfshin 8 kapituj të rinj që hapen. Brenda këtij viti çelim edhe grupkapitujt e mbetur, ndërsa brenda vitit 2027 i përfundojmë negociatat duke pasur 2030 si pikën më të fundit, ku Shqipëria ulet si e barabartë mes të barabartëve në tryezën e Bashkimit Europian. Danimarka merr presidencën e Bashkimit Europian me 1 Korrik. Ne kemi bindjen se nën udhëheqjen dhe me mbështetjen e presidencës daneze, Shqipëria do të përmbush edhe qëllimin e saj brenda gjysmës së dytë të këtij viti që të hapë për negociomin edhe dy grupkapitujt e tjerë të mbetur.

Grupkapitulli mbi Axhendën e Gjelbër dhe Ndërlidhjet, si edhe grupkapitulli mbi Burimet, Bujqësinë dhe Kohezionin”, është shpehur Hasani.