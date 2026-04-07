Ish-drejtoresha e IKMT-së Dallëndyshe Bici është thirrur ditën e sotme më 7 prill në SPAK.
Dyshohet se ajo është thirrur me statusin e personit që ka dijeni. Çështja, për të cilën është duke u marrë në pyetje nga agjentët e BKH-së ka lidhje me dosjen e AKSHI-t.
Emri i Bicit nuk është në këtë dosje, për të cilën GJKKO ka vendosur disa masa sigurie për ish-drejtues të AKSHI-t.
Ka dyshime se ajo është thirrur si person që ka dijeni për rrethanat e çështjes, raporton gazetarja e Klan News, Glidona Daci.
Dallëndyshe Bici ka mbajtur poste të rëndësishme në qeverinë e Ramës. Ajo ka qenë në krye të Kadastrës dhe më pas ka drejtuar IKMT-në. Nga ky post u shkarkua në janar 2026, pasi kishte mbajtur këtë pozicion për 18 muaj.
