Në momentin që qytetarët përballen me mungesë të viteve të siguruara nga sigurimet ju ofrohet mundësia e një sigurimi vullnetar, ku qytetarët kanë të drejtë të paguajnë vitet e punës së pa siguruara.

Pra nëse një qytetar që ka mbushur moshën për të dalë në pension këtë vit dhe ka 38 vite punë por ka 36 vite të siguruara, ai dy vitet që i mungojnë mund t’i paguajë por kostoja është e lartë. Kjo pasi sigurimi që do të paguhet varet nga paga minimale që ka vendi aktualisht.

Tani paga minimale është 40 mijë lekë, kuota për sigurimin vullnetar përllogaritet me 21.6% të pagës minimale, për një muaj për 8.460 lekë shumëzoje me 12 muaj 103,680 lekë. Me rritjen e pagës minimale rritet edhe vlera minimale për të paguar për siguracionet e munguara?

Edhe kur kanë vetëm 14 vite pune dhe ju duhet edhe një vit për të marrë pension social, ata mund të paguajnë vitin e munguar që mos t’u digjet kjo mundësi.

/f.s