E gjithë familja e viktimës më të re në moshë nga covid 19, 21 vjeçares kanë rezultuar negativ pas realizimit të tamponeve 13 ditë pas shtrimit të vajzës më të re të familjes.

E motra e saj në 20 korrik në një intervistë për Top Channel tregoi gjithë ecurinë e ngjarjes se si e motra u shtrua në spital e deri në momentin kur u njoftuan për ndarjen e saj nga jeta, por mbi të gjitha kërkonte një përgjigje se pse asaj të ëmës të atit dhe të fejuarit të saj iu bë tamponi 13 ditë më vonë.

3 ditë pas kryerjes së tamponeve Top Channel ka mësuar se të gjithë kanë rezultuar negativ dhe nuk janë të prekur nga Covid-19.

“E kemi kërkuar me ngulm tamponin. Na kanë marrë informacion dhe nuk na kanë ardhur. Unë i kam marrë vetë në mëngjes në telefon dhe më thanë se duhet të na kuptoni se jemi të ngarkuar. Motra kishte disa ditë me temperaturë. I kishte shumë keq bajamet. Amantia ankohen nga mpirje krahu, fytyrë dhe mbajtje fryme. I morëm në telefon se motra ishte keq. Më thanë se nuk vinin dot se nuk kishin veshjen e veçantë. Amantia ka zbritur me këmbët e saj nga shtëpia. Kur po prisnim ambulancën u nxi ng duart. I bënë tamponin dhe nuk morëm kurrë përgjigje. Kemi marrë vesh në 15 korrik që ajo ka vdekur, ndërsa në skedën e vdekjes shkruhet data 14 por pa orar. Kam kërkuar kartelën për Amantian. Ajo s’ka ndenjur as 24 orë në intubim. Kam folur në telefon me të. U përkeqësua përnjëherë. Hera e fundit që kam folur ka qënë data 13 dhe më tha vetë që nuk ishtë mirë,”-u shpreh ajo./ tch

g.kosovari