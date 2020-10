Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7 ka goditur sot Turqinë dhe Greqinë. Epiqendra ishte në ishullin grek të Samos që ndodhet pranë brigjeve turke.

Qyteti Izmir në Turqi ka pësuar dëme të mëdha materiale. Shumë ndërtesa janë rrëzuar e shkatërruar, ndërsa të tjera kanë pësuar dëme të konsiderueshme.

Mediat turke kanë publikuar pamje të ndërtesave të shembura për shkak të lëkundjeve të forta sizmike.

Reports of buildings collapsed in Izmir after a magnitude 6.9 earthquake just north of the Greek island of Samos#Earthquake #Turkey pic.twitter.com/QdJ8MiN1Ek — CNW (@ConflictsW) October 30, 2020

BREAKING – Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020