Dokumente të publikuara gati dy vite pas vdekjes së Liam Payne zbulojnë hollësi të reja për orët e fundit të ish-anëtarit të One Direction. Këngëtari humbi jetën më 16 tetor 2024, pasi u rrëzua nga kati i tretë i hotelit CasaSur Palermo në Buenos Aires.
Ngjarjet e asaj dite janë rindërtuar përmes më shumë se 3,000 faqeve me dokumente, dëshmi, komunikime dhe regjistrime të kamerave të sigurisë. Materialet tregojnë se situata u përkeqësua hap pas hapi, mes konsumimit të alkoolit dhe drogës, ndërsa sjellja e Payne, sipas dëshmitarëve, po bëhej gjithnjë e më e pakontrolluar.
Në dosjen e re përfshihen edhe mesazhet që këngëtari i kishte dërguar njërës prej dy shoqërueseve, të cilat e vizituan disa orë përpara se të vdiste.
Nga dokumentet rezulton se Payne kishte kërkuar pesë gramë kokainë. Ai gjithashtu u kishte propozuar dy grave një pagesë prej 5 mijë dollarësh për të qëndruar me të.
Gjatë dëshmive para hetuesve, shoqërueset thanë se këngëtari ndodhej tashmë nën ndikimin e rëndë të alkoolit kur ato mbërritën në hotel.
Shenja të sjelljes së tij problematike kishin konstatuar edhe punonjësit e CasaSur. Menaxherja Gilda Martin e kishte cilësuar Payne si një klient “shumë të ndërlikuar” dhe kishte udhëzuar personelin të komunikonte me kujdes me të.
Në një moment, kur në dhomën e këngëtarit duhej të dërgoheshin pesë shishe uiski, një punonjëse u këshillua të mos shkonte vetëm, por të shoqërohej nga një roje sigurie.
Gilda Martin dhe menaxheri i pritjes, Esteban Grassi, u përballën fillimisht me akuza për vrasje të paqëllimshme. Megjithatë, në shkurt 2025, akuzat kundër të dyve u rrëzuan.
Pjesë e dokumentacionit është gjithashtu dëshmia e Roger Nores, mikut me të cilin Payne kishte qenë në kontakt gjatë orëve të tij të fundit.
Nores u shpjegoi hetuesve se problemet e Payne me drogën dhe alkoolin ishin të njohura. Ai përmendi gjithashtu atë që e konsideronte si varësi të këngëtarit ndaj mesazheve me përmbajtje seksuale.
Sipas Nores, Payne i kishte treguar se shqetësohej se mund t’i kishte dërguar pa qenë i vetëdijshëm një fotografi intime një vajze të mitur. Megjithatë, ai sqaroi se nuk kishte parë drejtpërdrejt ndonjë sjellje të tillë.
Situata u tensionua më tej kur duhej të kryhej pagesa e shoqërueseve. Dëshmitë tregojnë se Payne nuk kishte shumën e nevojshme dhe, në vend të parave, u propozoi t’u jepte një Rolex.
Pasi gratë refuzuan ta merrnin orën, këngëtari dyshohet se e përplasi atë në mur. Regjistrimet dhe deklaratat e dëshmitarëve paraqesin një dhomë të çrregullt dhe një gjendje që po dilte me shpejtësi jashtë kontrollit.
Regjistrimet e kamerave të sigurisë përbëjnë një nga elementet kryesore të materialeve të reja.
Afërsisht në orën 03:20 të mëngjesit, Payne është regjistruar jashtë hotelit, teksa mbahej me të dy krahët pas një shtylle, ndërsa trupin e kishte thuajse paralel me tokën.
Pas disa orësh, kamerat e tregojnë në hollin e hotelit në një gjendje të rënduar. Pak përpara orës 17:00, punonjësit e shoqëruan edhe një herë drejt dhomës së tij, e cila ndodhej në katin e tretë.
Në orën 17:07 u dëgjua zhurma e shkaktuar nga rënia e tij prej ballkonit.
Pamjet ku Payne shihet i kapur pas shtyllës kanë çuar edhe në ngritjen e një teorie për atë që mund të ketë ndodhur në çastet përpara rrëzimit.
Një rindërtim i mundshëm sugjeron se këngëtari mund të ketë provuar të ngjitej ose të zbriste nga ballkoni, duke e vlerësuar më shumë seç duhej aftësinë për të përballuar peshën e trupit të tij.
Sidoqoftë, ende nuk është arritur në një përfundim të prerë për rrethanat e sakta të rënies. Hetuesit argjentinas nuk zbuluan prova për ndërhyrje fizike nga një person tjetër dhe as elemente që të mbështesnin versionin e vetëvrasjes.
Geoff Payne, babai i këngëtarit, e ka hedhur poshtë mundësinë që i biri të kishte synuar t’i jepte fund jetës.
Ai ka thënë se ishte i bindur që Liam dëshironte të jetonte, duke shtuar se nën efektin e substancave “nuk kishte kontroll mbi atë që po bënte”.
Analizat toksikologjike të kryera pas vdekjes konstatuan praninë e alkoolit, kokainës dhe një ilaçi me recetë. Si shkak i vdekjes u përcaktuan traumat e rënda dhe hemorragjia e shkaktuar nga rrëzimi.
Sa i përket procesit ligjor, Roger Nores është pastruar përfundimisht nga akuzat.
Braian Nahuel Paiz dhe Ezequiel David Pereyra, të cilët akuzohen se e furnizuan Payne me kokainë, vazhdojnë ndërkohë të jenë të përfshirë në procesin gjyqësor.
Materialet e sapozbuluara nuk e ndryshojnë përfundimin mbi shkakun e vdekjes së Liam Payne, por ofrojnë një pasqyrë më të plotë të orëve të tij të fundit dhe të mënyrës së shpejtë se si situata degradoi përpara tragjedisë.
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