Dalin emrat/ Ja kandidatët për deputetë të PD në Kukës, Dibër, Berat, Shkodër, Fier, Korçë, Elbasan etj

Në Fier kandidatë do të jenë Eralda Tase, Sajmir Koreshi, Luan Baçi dhe Nusret Abdulla.
Në Lezhë do të kryesojë listën Mark Marku, pasuar nga Agron Gjekmarkaj dhe Lindita Metaliaj. Ndërkohë në Durrës kandidatë do të jenë Oerd Bylykbashi, Merita Bakiu, Ferdinand Xhaferri.
KUKËS
Isuf Çela
Flamur Hoxha
DIBËR
Kreshnik Çollaku
Dhurata Çupi
Edmond Isaku
BERAT
Tomorr Alizoti
Kasëm Mahmutaj
Afërdita Gjini
SHKODËR
Emilia Koliqi
Greta Bardeli
Bardh Spahia
Izmira Ulqinaku
ELBASAN
Flutura Açka
Legyer Gostenja
Eugen Isai
Lumturi Hasa
Fier
Eralda Tase
Sajmir koreshi
Luan Baçi
Nusret abdulla
Korçë
Edmond Spaho
Sorina Koti
Ervin Salianji
Lezha
Mark Marku
Agron Gjekmarkaj
Lindita Metaliaj
Durrës
Merita Bakiu
Oerd Bylykbashi
Ferdinand Xhaferri
Cara
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