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Dalin emrat/ Ja kandidatët për deputetë të PD në Kukës, Dibër, Berat, Shkodër, Fier, Korçë, Elbasan etj

Java News by Java News
08/03/2021 21:18
Dalin emrat/ Ja kandidatët për deputetë të PD në Kukës, Dibër, Berat, Shkodër, Fier, Korçë, Elbasan etj
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Basha Okok (2)

 

Këta janë disa nga emrat në listën e kandidatëve për deputetë të PD. Emrat janë lexuar mbrëmjen e sotme në mbledhjen e Kryesisë së PD nga kryedemokrati Lulzim Basha. Ish-deputeti i Shkodrës Romeo Gurakuqi nuk do jetë në listën e Shkodrës, pasi është skulifikuar gjatë procesit të votimit nga baza.Në Korçë Edmond Spaho do të kryesojë listën, pasuar nga kandidatja Sorina Koti dhe Ervin Salianji i cili duket se është konfirmuar.

Në Fier kandidatë do të jenë Eralda Tase, Sajmir Koreshi, Luan Baçi dhe Nusret Abdulla.

Në Lezhë do të kryesojë listën Mark Marku, pasuar nga Agron Gjekmarkaj dhe Lindita Metaliaj. Ndërkohë në Durrës kandidatë do të jenë Oerd Bylykbashi, Merita Bakiu, Ferdinand Xhaferri.

 

KUKËS
Isuf Çela
Flamur Hoxha

DIBËR
Kreshnik Çollaku
Dhurata Çupi
Edmond Isaku

BERAT
Tomorr Alizoti

Kasëm Mahmutaj
Afërdita Gjini

 

SHKODËR
Emilia Koliqi
Greta Bardeli
Bardh Spahia
Izmira Ulqinaku

ELBASAN
Flutura Açka
Legyer Gostenja
Eugen Isai
Lumturi Hasa

Fier

Eralda Tase

Sajmir koreshi

Luan Baçi

Nusret abdulla

Korçë

Edmond Spaho

Sorina Koti

Ervin Salianji

Lezha

Mark Marku

Agron Gjekmarkaj

Lindita Metaliaj

Durrës

Merita Bakiu

Oerd Bylykbashi

Ferdinand Xhaferri

Cara

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