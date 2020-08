Qendra shkencore e Rusisë “Gamalej” ka botuar udhëzime mbi përdorimin e vaksinës së saj “Sputnik V”, vaksina e parë e regjistruar në botë kundër koronavirusit.

Udhëzimet tregojnë se, përpara se të përdorni ilaçin, pacienti duhet të ekzaminohet nga një mjek dhe temperatura e tij duhet të matet, dhe më pas ai duhet të jetë nën mbikëqyrjen mjekësore për gjysmë ore.

Ata që kanë vuajtur sëmundje akute infektive dhe jo infektive mund të aplikojnë ilaçin dy deri në katër javë pas shërimit.

Me infeksione të buta të frymëmarrjes virale dhe sëmundje akute infektive të traktit gastrointestinal, vaksinimi është i mundur pasi temperatura të normalizohet.

Vaksinimi është i kundërindikuar në gratë shtatzëna dhe ato që ushqehen me gji, si dhe nëse ka një mbindjeshmëri ndaj ndonjë komponenti, një histori të reaksioneve alergjike serioze dhe sëmundjeve akute infektive dhe joinfektive.

Vaksina duhet të përdoret me kujdes në sëmundjet kronike të mëlçisë dhe veshkave, çrregullime të rënda endokrine (diabeti), sëmundje të rënda hematopoietike, epilepsi, goditje në tru dhe sëmundje të tjera të sistemit nervor qendror, si dhe sëmundje kardiovaskulare, imunoduksion parësor dhe sekondar, etj. sëmundjet, dhe sëmundjet e mushkërive, astma, si dhe në pacientët me diabet dhe sindromë metabolike, me reaksione alergjike dhe ekzemë.

Efektet anësore mund të përfshijnë dridhje, ethe, dhimbje koke dhe dobësi të përgjithshme: dispepsi, ulje e oreksit, dhe nganjëherë nyjet limfatike rajonale të zgjeruara janë më pak të zakonshme.

Javën e kaluar, Ministria e Shëndetësisë së Rusisë regjistroi një vaksinë kundër virusit të koronës, e cila u zhvillua nga Qendra Kërkimore “Gamalej” në bashkëpunim me Fondin Rus për Investime Direkte.

Drejtori i Fondit për Investime Direkte, Kiril Dmitrijev, njoftoi se fondi pranoi aplikime nga më shumë se 20 vende për blerjen e një miliard doza të vaksinës së koronavirusit rus.

Ai deklaroi se Rusia ka rënë dakord për prodhimin e vaksinës në pesë vende, dhe kapacitetet e mundshme mundësojnë prodhimin e 500 milion dozave në vit.

Drejtori i qendrës “Gamalej”, Aleksandar Gincburg, tha në konferencën me rastin e regjistrimit të vaksinës “Sputnik V” se kjo vaksinë mund të mbrojë kundër koronavirusit për të paktën dy vjet, e ndoshta edhe më gjatë.

/e.rr