Shtetet e Bashkuara dhe Irani thuhet se po negociojnë një plan trefaqësh për t’i dhënë fund luftës. Një nga elementët që po diskutohen do të përfshinte lirimin e 20 miliardë dollarëve nga fondet e ngrira iraniane nga Shtetet e Bashkuara në këmbim të heqjes dorë nga rezervat e uraniumit të pasuruar nga Irani, raporton Axios, duke cituar dy zyrtarë amerikanë dhe dy burime të tjera të informuara mbi bisedimet.
Një zyrtar amerikan specifikoi se ishte një propozim amerikan, ndërsa një zyrtar tjetër e përshkroi mundësinë e një shkëmbimi parash me uranium si “një nga shumë diskutimet në vazhdim”.
Sipas një propozimi kompromisi që është aktualisht në diskutim, raporton Axios, një pjesë e uraniumit të pasuruar do të dërgohej në një vend të tretë, jo domosdoshmërisht në Shtetet e Bashkuara.
