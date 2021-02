Një dekadë më parë, Dalai Lama i vuri vetes një afat të rëndësishëm. Figura më e njohur budiste në botë tha se kur të mbushte 90 vjeç, ai do të vendoste nëse duhej rimishëruar – potencialisht duke i dhënë fund një roli që ka qenë kryesor për Budizmin Tibetan për më shumë se 600 vjet, por në dekadat e fundit është bërë një shtyllë elektrizuese politike në Kinë. Ndërsa Dalai Lama i 14-të, Tenzin Gyatso, thuhet se është ende në gjendje të mirë shëndetësore, ai tani është 85 vjeç dhe pyetjet mbi suksesionin e tij po rriten, së bashku me frikën se vdekja e tij mund të shkaktojë një krizë fetare në Azi.

Pas një revolte të pasuksesshme kundër pushtimit kinez të Tibetit në 1959, Dalai Lama u arratis në Indi ku themeloi një qeveri-në-mërgim në Dharamsala, duke udhëhequr mijëra Tibetianë që e kanë ndjekur atë atje. Ndërsa Dalai Lama fillimisht kishte shpresuar që internimi i tij do të ishte vetëm i përkohshëm, kontrolli i Pekinit mbi Tibetin vetëm sa është forcuar, duke e bërë të pamundur një kthim së shpejti.

Sot, Pekini e shikon atë si një separatist me synimin për të shkëputur Tibetin nga Kina, dhe për këtë arsye dëshiron që rimishërimi tjetër i rolit të tij të përputhet me qëllimet e tij politike. Që nga viti 1974, Dalai Lama ka thënë se ai nuk kërkon pavarësi nga Kina për Tibetin, por një “autonomi kuptimplotë” që do të lejojë Tibetin të ruajë kulturën dhe trashëgiminë e tij.

Gjatë viteve, Dalai Lama ka hedhur një sërë opsionesh për rimishërimin e tij, duke përfshirë zgjedhjen e një pasardhësi të ri vetë në Indi, sesa në Tibet – dhe madje ka luajtur me idenë e një gruaje që merr rolin. Ekspertët, megjithatë, kanë thënë se, pavarësisht nga ajo që ai zgjedh, qeveria kineze pothuajse me siguri do të lëvizë për të zgjedhur një Dalai Lama të ri në Tibet – ai që pritet të mbështesë kontrollin e rajonit të Partisë Komuniste Kineze në pushtet.

Kjo mund të çojë në zgjedhjen e dy Dalai Lama-ve të veçantë – një në Kinë dhe një në Indi. Tenzin Tseten, një studiues në Institutin e Politikave të Tibetit me qendër në Dharamsala, tha se Dalai Lama ishte me një domethënie të madhe për popullin Tibetan dhe një simbol i “nacionalizmit dhe identitetit” të tyre. “Populli tibetian kurrë nuk do të pranojë një Dalai Lama të emëruar nga partia komuniste kineze,” tha Tenzin.

Historia e Dalai Lamës

Dalai Lama është rimishëruar 13 herë që nga viti 1391, kur lindi i pari nga mishërimet e tij dhe normalisht përdoret një metodë shekullore për të gjetur udhëheqësin e ri. Kërkimi fillon kur Dalai Lama i mëparshëm ndërron jetë. Ndonjëherë bazohet në shenja që mishërimi i mëparshëm dha para se të vdiste, në raste të tjera – një murg ose prift me vjetërsi të ndryshme që mëson Budizmin – do të shkojë në një liqen të shenjtë në Tibet, Lhamo Lhatso, dhe do të meditojë derisa të ketë një vizion se ku të kërkojnë pasardhësin e tij.

Pastaj ata dërgojnë ekipet e kërkimit nëpër Tibet, duke kërkuar fëmijë që janë “të veçantë” dhe kanë lindur brenda një viti nga vdekja e Dalai Lama, sipas Ruth Gamble, një eksperte në fenë Tibetiane në Universitetin La Trobe në Melburn, Australi. “Ka një përgjegjësi të madhe për këta njerëz për ta kuptuar mirë,” tha ajo.

Pasi të gjejnë një numër kandidatësh, fëmijët testohen për të përcaktuar nëse janë rimishërimi i Dalai Lama. Disa nga metodat përfshijnë shfaqjen e sendeve që i përkasin mishërimit të mëparshëm. Sipas biografisë zyrtare të 14-të të Dalai Lama, ai u zbulua kur ishte dy vjeç. Djali i një fermeri, Dalai Lama lindi në një fshat të vogël në verilindje të Tibetit, ku vetëm 20 familje luftuan për të siguruar jetesën nga toka.

Si fëmijë, ai njohu një lamë të moshuar që ishte maskuar për të vëzhguar fëmijët lokalë dhe identifikoi me sukses një numër sendesh që i përkisnin Dalai Lama-s së 13-të. Në autobiografinë e tij, “Toka ime dhe njerëzit e mi”, Dalai Lama shkruajti se atij iu dhanë grupe sendesh identike ose të ngjashme – duke përfshirë rruzare, shkopinj dhe daulle – njëra prej të cilave i përkiste mishërimit të mëparshëm dhe një që ishte i zakonshëm. Në secilin rast, ai zgjodhi atë të saktën.

Por rimishërimi i Dalai Lama nuk është gjetur gjithmonë në Tibet. Dalai Lama i katërt u gjet në Mongoli, ndërsa Dalai Lama i gjashtë u zbulua në atë që aktualisht është Arunachal Pradesh, Indi. “Gjëja më e rëndësishme është se sistemi i rimishërimit tibetian me shekuj është ndërtuar mbi besimin e njerëzve në rilindje,” tha Tenzin, nga Instituti i Politikave të Tibetit.

Çfarë mund të bëjë qeveria tibetiane në ekzil?

Për momentin, nuk ka udhëzime zyrtare që përcaktojnë se si do të ndodhë rimishërimi i Dalai Lama, nëse ai vdes para se të kthehet në Tibet. Por në atë deklaratë domethënëse të vitit 2011, Dalai Lama i 14-të tha se “personi që rimishërohet ka autoritetin e vetëm të ligjshëm se ku dhe si ai ose ajo merr rilindjen dhe si duhet të njihet ai rimishërim”.

Dalai Lama shtoi se nëse ai vendosi të rimishërohet, përgjegjësia për gjetjen e Dalai Lama të 15-të do të jetë mbi Gaden Phodrang Trust, një grup me bazë në Zvicër që ai themeloi pasi shkoi në mërgim për të ruajtur dhe promovuar kulturën Tibetiane dhe për të mbështetur popullin Tibetan. Dalai Lama tha që rimishërimi i tij duhet të kryhet “në përputhje me traditën e kaluar”. “Unë do të lë udhëzime të qarta me shkrim në lidhje me këtë,” tha ai në 2011. CNN iu drejtua Trustit të Gaden Phodrang për të parë nëse udhëzimet e reja ishin lëshuar por nuk mori një përgjigje.

Një gjë që është bërë gjithnjë e më e qartë është se rimishërimi nuk ka gjasa të ndodhë në Tibet, një zonë në të cilën Gaden Phodrang Trust nuk mund të ketë as qasje – veçanërisht pas rimishërimit të kontestuar të Panchen Lama në vitet 1990. Pas vdekjes së Panchen Lama të 10-të në vitin 1989, figura e dytë më e rëndësishme në Budizmin Tibetan, Dalai Lama e emëroi fëmijën Tibetan Gedhun Choekyi Nyima si rimishërimin e kolegut të tij.

Gamble, nga Universiteti La Trobe, tha se gjatë procesit të përzgjedhjes, qeveria tibetiane në ekzil ishte fshehurazi në kontakt me njerëzit në Tibet, gjë që e lejoi atë të gjente rimishërimin në një mënyrë tradicionale. Por tre ditë pasi u zgjodh, sipas qeverisë amerikane, Gedhun dhe familja e tij u zhdukën nga partia komuniste kineze , i cili më pas caktoi një alternativë, Panchen Lama. Gedhun nuk është parë në publik që atëherë. Ajo që tibetianët në ekzil mësuan nga ajo përvojë, tha Gamble, është “nëse njeh dikë brenda PRC dhe ai është me të vërtetë i nivelit të lartë, ata nuk do të jenë në gjendje t’i largojnë”.

Çfarë do të bëjë qeveria kineze?

Qeveria kineze ka telegrafuar shumë publikisht synimet e saj për rimishërimin e Dalai Lama – ajo do të zhvillohet në Tibet dhe do të jetë në përputhje me dëshirat e Pekinit. Në vitin 2007, Byroja Shtetërore e Çështjeve Fetare të qeverisë Kineze botoi një dokument i cili përcaktonte “masat e menaxhimit” për rimishërimin e Buddave Tibetiane të gjalla.

Dokumenti tha se rimishërimet e figurave fetare tibetiane duhet të miratohen nga autoritetet e qeverisë kineze dhe ato me “ndikim veçanërisht të madh” duhet të miratohen nga Këshilli i Shtetit, organi më i lartë i administratës civile të Kinës aktualisht i udhëhequr nga Kryeministri Li Keqiang.

“(Pekini) pohon kontroll mbi kërkimet, testimet, njohjet, arsimimin dhe trajnimin e figurave fetare”, tha Tseten, nga Instituti i Politikave të Tibetit. Ka pak specifika në lidhje me procesin e rimishërimit në dokumentin e qeverisë kineze, përveç për të njohur procesin e ashtuquajtur “urna e artë”, e cila u prezantua në Tibet nga Dinastia Qing në vitet 1790 dhe sheh emrat e kandidatëve të mundshëm të fëmijëve të vendosur në një urnë e vogël e artë dhe e zgjedhur rastësisht.

Sipas mediave shtetërore kineze, ajo u vendos për të ndihmuar “eliminimin e praktikave korruptive” në zgjedhjen e rimishërimeve. Sidoqoftë, në deklaratën e tij të vitit 2011 , Dalai Lama tha se urna e artë ishte përdorur vetëm për të “zbavitur” perandorët Qing dhe rimishërimet ishin zgjedhur tashmë para se të tërhiqeshin emrat. Urna nuk u përdor në rimishërimin e 14-të Dalai Lama.

“Kini në mend se, përveç rimishërimit të njohur përmes metodave të tilla legjitime, asnjë njohje ose pranim nuk duhet t’i jepet një kandidati të zgjedhur për qëllime politike nga askush, përfshirë ata në Republikën Popullore të Kinës,” tha Dalai Lama në deklaratën e tij në vitin 2011.

Rrethi autoritar

Në një azhornim të Aktit të saj për Politikën dhe Mbështetjen Tibetiane në Dhjetor 2020, SHBA kërcënoi të sanksiononte çdo zyrtar të qeverisë Kineze që zgjodhi një rimishërim të Dalai Lamës mbi dëshirat e popullit Tibetan. Por ekspertët thanë se partia komuniste kineze ka përdorur një metodë shumë më tinëzare për t’u përgatitur për zgjedhjen e Dalai Lama të ardhshëm. Në vitet e fundit, sipas ekspertëve, Pekini ka zgjedhur dhe rregulluar një grup lamësh të moshuar që janë miqësorë me Pekinin.

Kur të vijë koha për të zgjedhur pasardhësin e Dalai Lama, ata mund të bëjnë të duket se Dalai Lama u zgjodh nga udhëheqësit fetarë budistë tibetianë, në vend të zyrtarëve të partisë komuniste kineze .

Gamble nga Universiteti La Trobe tha që procesi i rimishërimit është bazuar në ndërtimin e qëndrueshëm të autoritetit fetar ndër breza, pasi një lamë njohu rimishërimin e tjetrit dhe më pas ai njohu mbrojtësin e tij kur ata u kthyen si fëmijë. “Autoriteti i tyre i jep autoritet Dalai Lamës tjetër dhe më pas që Dalai Lama u jep atyre autoritet duke i gjetur kur janë fëmijë dhe kjo është ajo që qeveria kineze po përpiqet të përfshihet, për të destabilizuar atë rreth autoritar,” tha ajo .

Tenzin, nga Instituti i Politikave të Tibetit, tha se Pekini ngadalë kishte ngritur profilin e Panchen Lama-s së tyre të zgjedhur, i cili kohët e fundit është shfaqur në takime të larta të partisë komuniste kineze dhe ka shkuar për një vizitë ndërkombëtare në Tajlandë në 2019, për të provuar dhe ndërtuar autoritetin e tij kur ai të zgjedhë Dalai Lamën e 15-të. Panchan Lama është pjesë e grupit të lamave të moshuar që do të bëjnë përzgjedhjen – një shembull tjetër i këtij grupi që rregullohet dhe zgjidhet nga Pekini.

Çfarë ndikimi gjeopolitik mund të ketë vdekja e Dalai Lama për Tibetanët në mërgim është e paqartë. India e ka parë gjithnjë e më shumë komunitetin në Dharamsala si një cenueshmëri politike dhe disa shqetësohen se pa Dalai Lama mund të ketë presion mbi grupin për t’u larguar.

Por as Gamble dhe as Tenzin, nga Instituti i Politikave të Tibetit, nuk besuan se pasja e dy Dalai Lamave do të kishte një ndikim të madh në trashëgiminë e Tenzin Gyatso. “Njerëzit ende mbajnë fotot e Panchen Lama-s së 10-të përreth si një mënyrë për të lëvizur . Ata trashëgojnë mësimet e tij dhe lexojnë librat e tij”, tha Gamble. “Unë nuk mendoj se vdekja e Dalai Lama do t’i japë fund përkushtimit ndaj tij në mënyrën që partia komuniste kineze mendon se do të ndodhë”.

Të dy ekspertët besojnë se ndërsa protestat e Dalai Lamës kundër partisë komuniste kineze do të ishin të vështira të kryheshin në Tibet me Pekinin që mbante një kontroll të ngushtë mbi rajonin e Himalajeve, ai do të kishte shumë pak ndikim mbi Tibetianët në krahasim me paraardhësin e tij. Tenzin tha se trajtimi i partisë komuniste kineze për Panchen Lama-në e re, figura e dytë më e rëndësishme në Budizmin Tibetan, është një tregues i presionit që partia mund të ushtrojë ndaj çdo Dalai Lame të ardhshëm – nëse Pekini e zgjedh atë apo jo. (a2)