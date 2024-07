Edhe sot, sikurse dje në Komision, deputeti Enkelejd Alibeaj nuk i ka kursyer ironitë dhe akuzat për kolegët e tij, pas dakordësisë për Kodin Zgjedhor mes PS dhe PD, me 1/3 e listës së mbyllur.

Teksa po futej në seancën plenare, para gazetarëve, ai tha se kjo do të thotë rënia e maskave.

“Kush është në të fiksuarit e kryetarëve, mirë është që deputetët të mos lëpijnë atë që s’thuhet të kryetarëve. Sot do shihni kush do lëpihet. Kjo do thotë rënia e maskave”, tha ai.

/a.r