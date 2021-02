Dafina Zeqiri flet sërish për shëndetin mendor: Nuk është turp të shkosh te psikologu

“Nuk është ‘trup’ me shku te psikologu. Nuk është ‘turp’ me fol për ankth e depresion! Nuk është ‘turp’ me qenë vetvetja dhe mos me ra në provokim të njerëzve të cilët nuk të respektojnë për atë që je! Nuk është ‘turp’ me thonë NUK DUA! Dhe mu shpreh në qoftë se dikush t’ka keqpërdor”, ka shkruar ndër të tjerash Dafina.