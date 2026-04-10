Ish-deputeti i PS, Jurgis Çyrbja kërkon pafajësi në Gjykatën e Apelit të Posaçëm.
Avokati i tij mbrojtës deklaroi në seancë se nuk ka prova që të jetë kryer tregtim i sekretit shtetëror dhe përkrahje e autorit të krimit.
Ilir Murati tha: “Nuk rezulton të keni sjellë që i pandehuri të ketë marrë informacion nga një zyrë Interpoli apo nga policia dhe t’ua ketë dhënë të tjerëve, sepse po të kishte ndodhur kështu, pyetja është kujt ia mori sekretin, cilit drejtor Interpoli apo drejtor i policisë vendore”.
Pretendohet se i pandehuri Hajri do ta rriste Jurgis Çyrbjen në vendin e pestë për zgjedhjet e vitit 2021 për deputet në qarkun Durrës, por avokati shtoi se nga provat rezulton se PS e renditi Çyrbjen në vendin e tretë, për pasojë bie poshtë edhe ky pretendim i SPAK.
Anila Hoxha raporton se seanca është shtyrë për shpalljen e vendimit në datën 24 prill.
Në “Sky ECC”, Altin Hajri i premton Çyrbjes se do t’i bëjë 3 vota në një fshat të Durrësit, por nga lista zgjedhore rezulton se kjo zonë ka vetëm 650 votues, këmbënguli mbrojtja.
Jurgis Çyrbja nuk ishte i pranishëm, ai është liruar pasi ka përfunduar dënimin e 16 muajve me kohën e paraburgimit.
Leave a Reply