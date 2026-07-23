I ftuar në “Now me Erla Mëhillin”, kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi, deklaroi se mbështet protestat dhe protestuesit, duke i cilësuar ata si “rininë e Shqipërisë” dhe pjesë të orientimit evropian të vendit.
Shehi tha se do të vijojë të mbështesë protestuesit, edhe pse, sipas tij, mes tyre mund të ketë persona me ide të ndryshme nga të tijat.
“Unë i kam mbështetur protestuesit dhe do të vazhdoj t’i mbështes. Aty mund të ketë edhe ekstremistë dhe njerëz kundër ideve të mia, por unë ju kam thënë gjithmonë: Çuna, ju duhet të merrni një flamur të madh të Evropës, sepse ju jeni Evropa. Evropa janë këta, rinia e Shqipërisë. Ju jeni Perëndimi”, tha Shehi.
Duke folur për investimet e huaja në Shqipëri, Shehi u shpreh se do të preferonte që ato të vinin nga vende evropiane si Gjermania, Austria apo Holanda, duke e lidhur këtë me destinacionet ku, sipas tij, kanë emigruar shumë shqiptarë.
“Do të doja që këto investime të ishin gjermane, austriake, holandeze, të ishin andej nga kemi çuar kalamajtë tanë. Paratë duhet të vijnë nga Perëndimi, jo atje ku çojnë depozitat këto në Gjirin Persik e Dubai”, deklaroi ai.
Në përfundim, Shehi tha se qëndrimet e tij i shpreh për t’u dëgjuar nga qytetarët.
“Kush do të më dëgjojë, të më dëgjojë, kush s’do, s’do. Unë flas që të më dëgjojnë qytetarët. Këtë ide kam”, u shpreh kreu i LZHK-së.
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