Forcat izraelite hodhën dje “153 ton bomba” mbi Rripin e Gazës. Kështu deklaroi kryeministri Benjamin Netanyahu gjatë fjalës së tij në seancën plenare të Kneset-it.
“Ne hodhëm 153 ton bomba dje në zona të ndryshme të Rripit të Gazës, pasi dy nga ushtarët tanë u vranë nga Hamasi,” tha Netanyahu.
Për Donald Trump, armëpushimi në Gaza është “ende në fuqi”. Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One pas kthimit të tij nga Mar-a-Lago, presidenti i SHBA la të kuptohej se udhëheqja e Hamasit nuk ishte e përfshirë në ndonjë shkelje të dyshuar, duke fajësuar në vend të kësaj “disa rebelë të brendshëm”.
“Por në çdo rast, situata do të trajtohet në mënyrë korrekte. Do të trajtohet ashpër, por në mënyrë korrekte”, tha ai duke iu referuar sulmeve të një dite më parë.
Po ashtu, presidenti amerikan tha se “nëse Hamasi e thyen armëpushimin, do të shkatërrohet”, duke përsëritur se “nuk do të ketë ushtarë amerikanë në Gaza.”
