Kreu i qeverisë Edi Rama, i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, dhe Arben Ahmetaj i Rindërtimit, kanë qenë sot në Pezë, ku kanë përuruar një banesë private që është rindërtuar.

Gjatë momenteve të vizitës, siç e do zakoni familjarët i kanë pritur politikanët me nga një gotë raki, që e kanë zjerë vetë, e për çudi kreun e qeverisë, e kanë lënë pa gotë. Me humor Rama merr gotën e Veliajt, dhe thotë se për çudi jo në pak raste ”rriskun” e tij ia japin Lalit.

Veliaj shprehet se e ngacmojnë shumë pasi është më i vogli, ndërsa për të pasur mundësinë e urimit ka marrë gotën e Ahmetajt, e kështu me radhë vazhdon zinxhiri.

Rama: Gjithmonë gota ime i bie Lalit, çudi e madhe, merre merre (I drejtohet për të marrë gotën e Ahmetajt)

Veliaj: Më ngacmojnë mua se jam më i vogli, prandaj, më ngacmojnë shumë.

g.kosovari