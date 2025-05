Çuçi takim me ish-votues të djathtë në Vlorë: Rama i ka ndërruar faqen këtij qyteti

Banorët e kësaj lagje tha Çuçi, deri në zgjedhjet e vitit 2021 kanë votuar përgjithësisht partitë e djathta, por kësaj radhe është ndryshe sepse e kanë kuptuar shumë mirë cila është forca që do të vijojë të qeverisë Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme dhe do ta çojë vendin në BE.

“Tashmë nuk ka më majtas dhe djathtas, por ka përpara dhe mbrapa. Ju nuk do të zhgënjeheni kurrë që do të përqafoni në 11 maj Partinë Socialiste. Garanci për këtë është ekipi ynë, garanci për këtë është qeverisja socialiste, garanci për këtë është Edi Rama, kryeministri që i ka ndërruar faqen Shqipërisë dhe sidomos Vlorës. S’ka kartolinë më të bukur për të dëshmuar transformimin e Shqipërisë sesa transformimi i Vlorës”, tha Çuçi.

Më tej ai përmendi disa nga projektet madhore që presin të finalizohen në Vlorë si aeroporti ndërkombëtar, marina, porti industrial, zgjatimi i Lungomares etj.