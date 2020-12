Numri dy i PS, Taulant Balla tha në Open se zgjedhja e Bledi Çuçit si ministër i Brendëshëm është një zgjedhje shumë e mirë. “Nuk gjej një arsye për mos ta quajtur Bledin si figurë politike të kompletuar.”, tha ai.

Duke qenë se Bledi Çuçi kaloi nga Bujqësia në Rend, Balla tha se nuk ka vend për dyshime pasi, siç ai u shpreh Çuçi: është një prej 12 drejtuesve të qarqeve, pra një prej 12 më të rëndësishëm në PS rrjedhimisht nëse e marim kështu. Ai ka qenë një prej atyre që e njeh më shumë pushtetin vendor, se ministria e Brendshme nuk është vetëm polici.

Sot kemi një ministër që ka eksperiencën më të mirë do thoja, dhe në kushtet që na duhet një kordinim më mirë me pushtetin vendor Bledi këtë punë do e bëjë më së miri”.

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së tha sot në “Open” lidhur me deklaratat e opozitës pas kësaj zgjedhje, që partia e tij nuk merr mendjen e Kryemadhit dhe as merr për bazë fjalët e Bashës, të cilat Balla i konsideroi pislliqe.

Vasili: Jemi mësuar të shohim në krye të Ministrisë së Brendshme persona dhe figura të larta politike, me eksperiencë në sigurinë publike…

Balla: Nuk gjej një arsye të mos ta quaj Bledin figurë politike të kompletuar.

Vasili: Por nuk para ndodh që nga Ministria e Bujqësisë të kalojë te Ministria e Brendshme

Balla: Është një prej 12 njerëzve më të rëndësishëm të strukturës së qeverisë. Ai është një ndër më të mirët që njeh pushtetin vendor. Ai ka drejtuar reformën administrative territoriale. Ne na duhet dhe një koordinim më i mirë me pushtetin vendor, dhe ai e bën më së miri këtë gjë. Më vjen turp që sulmet e turpshme të opozitës nuk kanë asnjë argument.

Ne nuk i marrim mendjen Monikës se kush janë socialistët dhe si i caktojmë ne. Nuk hyj në pisllëkun që nxjerr nga goja Lulzim Basha pasi e prodhon Berisha. Të dy këta ministra të rinj kanë mbështetjen e PS dhe Grupit Parlamentar. Falenderojmë një pjesë të opozitës që mbështesin dy ministrat e rinj. Sulmet janë të karakterit Sali Berisha. Basha ka qenë vetë ministër i Brendshëm, nuk flet dot sepse s’ka dhënë dorëheqjen kur me urdhër të Berishës u vranë 4 veta.

/a.r