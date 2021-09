Ministri Brendshëm Bledi Çuçi ka marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të nënoficerit Saimir Hoxha, i cili ra në krye të detyrës ditën e djeshme.

Në fjalën e tij përballë familjarëve, miqve dhe kolegëve të të ndjerit në “Varrezat e Dëshmorëve”, Çuçi shprehu ngushëllimet e tij për ndarjen nga jeta të oficerit Hoxha.

Gjithashtu ministri theksoi se familjarëve dhe fëmijëve të të ndjerit do ti mungojë i ati por jo ndihma e shtetit.

Gjithashtu ai u bëri me dije qytetarëve se si ministër i brendshëm do të vijojë punën për të çuar përpara luftën kundër trafikut të drogës dhe rritjen e sigurisë së qytetarëve.

“Ju humbët djalin, burrin dhe një njeri të shtrenjtë, ne humbën një njeri të rrallë në mbrojtje të ligjit.

I rritur në një familje me tradita nga Puka, Saimiri la gjurmë kudo që shkoi në, në Kukës, Has dhe Tropojë. Humbja e një kolegu me vlera të tilla është jashtëzakonisht e rëndë.

Në emër të qeverisë dhe të rolit tim si Ministër i Brendshëm ju siguroj për të vazhduar me vendosmëri luftën kundër trafikut të drogës dhe për të çuar përpara pa u lodhur përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit dhe sigurisë për qytetarët.

Të dashur familjarë të oficerit Saimir Hoxha, në këtë ditë dhimbje të pamatë për ju, ne ju jemi afër me gjithë zemër. Do t‘iu jemi afër dhe gjatë viteve në vijim, dy djemve të tij do t‘iu mungojë pamasë i ati por nuk do t‘iu mungojë ndihma e shtetit”

/b.h