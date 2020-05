Nderkohe qe numri i te prekurve me koronavirus ne vend ka shkuar deri tani ne 850, Ministria e Shendetesise raportoi se gjatë këtij muaji është trefishuar numri i testimeve.

“Aktualisht kemi një indikator pozitiviteti nën 5 %, një indikacion shumë i mirë lidhur me kontrollin e virusit”- tha dr Eugena Tomini, nga ISHP, gjate deklarates se sotme per mediat, ne pasqyren e situates me te fundit te koronavirusit ne vend.

Ajo theksoi se në Laboratorin e Mikrobiologjisë në QSUT, po vazhdon proçesi i testimeve serologjike për grupet më të riskuara, ku përfshihet dhe validimi i tyre në lidhje me specificitetin dhe sensitivitetin ndaj COVID19.

“Deri tani janë testuar 440 staf mjekësor dhe pacientë të konfirmuar, me një nivel 11.2 % të pozitivitetit të përgjithshëm. Këto janë rezultate paraprake dhe në ditët në vazhdim pritet të merret një kampion më i madh, kështu që këto rezultate mund të ndryshojnë”-tha ajo.

Sipas saj, në një fazë të dytë do të zgjerojmë testimin në popullatë për të parë % e saj që e ka kaluar sëmundjen.

g.kosovari