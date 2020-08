Rrjeti po çmendet nga disa të dhëna, të lëna nga Georgina Rodriguez, e dashura e Cristiano Ronaldos, në Instagram. Në veçanti, fotografia e çiftit bëri shumë zhurmë (ajo e mbështjellë me të kuqe, ai i veshur me një këmishë të zezë dhe germa të bardha, ku shkruheshin inicialet e Louis Vuitton). Një përqafim me dedikim të veçantë nga Georgina, e cila postoi një trëndafil dhe fjalën “po”.

Për disa, çifti po pret fëmijën e tyre të dytë, teksa Alana Martina është gati 3 vjeç (në fakt, do të ishte fëmija i pestë për CR7, i cili është baba edhe i 10-vjeçarit Cristiano jr, si dhe i binjakëve Eva dhe Mateo). Të tjerët spekulojnë se Georgina i tha “po” propozimit për martesë të Ronaldos. Sido që të jetë e vërteta për t’u zbuluar, është lajm i mirë duke pasur parasysh gëzimin që rrezaton çifti.

/a.r