A e dini se sot është e mundur që secili prej nesh të jetë bankieri i vetes? Të kesh bankën në çdo moment në celularin ose laptopin personal dhe të kryesh direkt, shpejt, dhe në mënyrë individuale çdo transaksion bankar?

Industria bankare është impaktuar shumë nga zhvillimet teknologjike. Sot çdo bankë, në Shqipëri dhe në botë, është duke ecur me ritmin e kohës, duke përshtatur infrastrukturën e brendshme për të ofruar një shërbim të shkëlqyer ndaj klientëve në mënyrë digjitale.

Ndaj ne Credins bank, si një bankë e fokusuar në inovacion, kemi ndërtuar një aplikacion të thjeshtë, modern në dizanj dhe me shumë funksionalitete duke ju ardhur pranë klientëve për çdo kërkesë dhe nevojë që ata kanë. Credins Online, i aksesueshëm nga çdo smartphone, tabletë apo laptop, vjen me një version të ri, ku aksesimi është mjaft i sigurt. Çdo klient mund të hyjë direkt, me identifikim me gisht, fytyrë ose fjalëkalim. Identifikimi individual mundëson siguri maksimale për çdo përdorues, njësoj si në degët fizike të çdo banke. Tashmë, nga çdo vend, ti ke bankën me vete. Akseson direkt në çast llogaritë e tua bankare, shikon historikun e lëvizjeve apo gjendjen e llogarisë.

Prej rehatisë së shtëpisë, mund të paguash direkt, shumë fatura mujore të ujit, dritave, internetit, gjobat e makinave etj. Mund të transferosh në çast para brenda bankës tek një klient tjetër vetëm me një numër telefoni, kaq e thjeshtë është, pa qënë nevoja për detajet e llogarisë bankare.

Për te incentivuar përdorimin e aplikacionit Credins Online, banka ka krijuar një strukturë preferenciale komisionesh. Transfertat lokale, këmbimet etj, bëhen me komisione më të lira se në degët e bankës. Pra jo vetëm që për çdo klient përdorimi i aplikacionit vjen komod, kursen kohë, por dhe mban shpenzimet në kontroll.

Banka Credins, ka mundësuar zhvillime të reja, të cilat erdhën më herët dhe si rezultat i pandemisë ku u përqëndrua gjithë energjia e stafeve përkatëse. Në aplikacion, çdo klient ka mundësi të aplikojë direkt për shumë shërbime bankare si karta, kredi, overdraft, të hapë llogari apo një depozitë me afat, si dhe të njoftohet në kohë reale për lëvizjet në llogaritë e tij etj. Aplikimet ndiqen direkt nga strukturat e biznesit, për t’i ofruar klientëve një ekperiencë unike.

Pandemia ndikoi duke shumëfishuar numrin e përdoruesve si individë dhe biznese, u rrit ndjeshëm numri dhe volumi i transaksioneve bankare në aplikacion dhe sot Credins Online zë një peshë të konsiderueshme në treg.

Për më tepër, krijuam një strukturë të dedikuar komunikimi direkt me e-mail, whatsapp, telefon etj, për të qënë në çdo moment në shërbim të klientëve dhe per t’jua bërë ekperiencën në Credins Online sa më të bukur dhe të thjeshtë.

Duket si e pamundur, por tashmë është realitet. Çdo klient ka një bankë me vete, në çdo moment, kudo ku ndodhet, me pushime, apo në lëvizje. Përdoreni, bëhu bankier i vetes tënde, bëhu trendi, bëhu digjital.