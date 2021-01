Banka Credins gjithmonë ka patur në fokus aktivitete të përgjegjësisë sociale, si një nga prioritetet strategjike për të qënë vazhdimisht në ndihmë të komunitetit, shtresave në nevojë, Institucioneve etj.

Sot ishim në Elbasan, ku stafi i degës tonë, ju bashkua këtij institucioni duke dhuruar pajisje kompjuterike dhe shumë mjete të tjera të nevojshme pune për arredimin e zyrave duke mbështetur aktivitetin dhe funksionimin ditor të kësaj organizate të rëndësishme, në shenjë respekti dhe solidariteti për të gjithë punën e palodhur që kryejnë në këtë qytet.

Banka Credins përgjatë 2020, ndërmori mbi 60 nisma në përmbushje të objektivave për një përgjegjësi korporative të qëndrueshme. Edhe pse viti 2020 ishte një nga vitet më të vështirë, vazhduam pa ndërprerje të ishim pranë atyre që kishin më shumë nevojë, duke dhuruar ndihma dhe pajisje mjekësore në shumë institucione dhe qëndra spitalore në vend.

Mbështetëm artin dhe artistët shqiptarë në këtë vit të vështirë si për prodhimin e librave të artistëve shqiptarë apo duke hapur ekspozitë pikture pranë ambjenteve të bankës. Zbukuruam ballkonet e Tiranës, mbollëm pemë anembanë vendit dhe ndërtuam stacione biçikletash për një ambient më të pastër. Mbështetëm teknologjinë dhe inovacionin duke motivuar të rinjtë e talentuar si dhe bizneset startup.

Do të vazhdojmë me të njëjtin përkushtim dhe përgjatë 2021, me shumë më tepër iniciativa dhe së shpejti startojmë dhe një fushatë dhurimi ushqimesh për familjet në nevojë në të gjithë Shqiperinë, në kuadër të reduktimit të varfërisë.

Credins Bank

SEBASHKUMEMIRE