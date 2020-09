Qyteti brazilian i Manausit, i cili u prek nga pandemia e COVID-19, mund të ketë pasur aq shumë të infektuar sa banorët e tij kanë krijuar “imunitet kolektiv”, sipas një studimi paraprak.

Gjatë majit, virusi u përhap kaq shpejt nëpër Manaus, qyteti më i madh në Amazon, saqë raportet nga spitalet e mbipopulluara ishin dramatike dhe numri i varrimeve u rrit pesë herë nga viti i kaluar. Sidoqoftë, shpejt erdhi një rënie e shpejtë dhe e pashpjegueshme e numrit të të infektuarve dhe të vdekurve.

Një grup prej rreth 20 shkencëtarësh nga Brazili dhe Britania e Madhe tani pohojnë se ata kanë vërtetuar arsyen – virusi mbeti pa një strehues.

Në një studim që nuk është shqyrtuar ende nga shkencëtarë të tjerë, një grup i udhëhequr nga Ester Sabino i Institutit të Mjekësisë Tropikale në Universitetin e Sao Paulo analizoi mostrat nga banka e gjakut të qytetit dhe i testoi për antitrupa koronavirus. Sipas vlerësimeve të tyre, midis 44 dhe 66 përqind e banorëve të Manausit janë infektuar me virusin koronar COVID që nga rasti i parë në mars.

Kjo mund të jetë e mjaftueshme për të krijuar një “imunitet të tufës” në një qytet prej 1.8 milion banorësh.

Shkalla jashtëzakonisht e lartë e infeksionit sugjeron që imuniteti kolektiv luajti një rol të rëndësishëm në fazën e mëvonshme të epidemisë, shkruajnë shkencëtarët në një studim të botuar në portalin medRxiv.

“Të gjitha indikacionet janë se ekspozimi kaq i lartë ndaj virusit ka zvogëluar numrin e rasteve të reja të infeksioneve dhe vdekjeve në Manaus,” tha Sabino, një profesor i mjekësisë në Universitetin e Sao Paulo i cili koordinoi studimin.

Rruga e rrezikshme

Në kulmin e infektimit në maj, Manaus ishte përcjellësi i skenave të tmerrshme nga spitalet e mbingarkuara, gërmimi i varreve masive dhe trupave të grumbulluar në dhoma frigoriferike.

Në atë kohë, pak më pak se 80 njerëz vdisnin çdo ditë. Kjo mesatare ka rënë në mënyrë dramatike javët e fundit, në 3.5 vdekje në ditë.

Por ekspertët theksojnë se përpjekja për të krijuar imunitet kolektiv është një rrugë e rrezikshme.

“Imuniteti i përbashkët përmes infeksionit natyror nuk është një strategji. Eshtë një shenjë që qeveria ka dështuar të kontrollojë infeksionin dhe e ka paguar atë me humbje të mëdha të jetës,” komentoi Florian Krammer, një profesor i mikrobiologjisë në Spitalin Universitar Mount Sinai në New York.

Ekspertë të tjerë paralajmërojnë se “imuniteti i tufës” mund të jetë jetëshkurtër.

Në Manaus, 2.462 njerëz vdiqën nga COVID-19. Nëse do të ishte një shtet, do të kishte vdekshmërinë e dytë më të lartë në botë me 100.7 vdekje për 100,000 banorë. /tesheshi/