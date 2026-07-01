Irani do të japë një përgjigje të menjëhershme dhe të fuqishme ndaj çdo kërcënimi kundër popullit ose udhëheqjes së tij, tha Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araqchi në një postim në X të mërkurën.
“Presidenti amerikan i ka angazhuar SHBA-të t’u vënë gojën kafshëve të tyre shtëpiake në Tel Aviv. Nëse ata i injorojnë pronarët e tyre, Irani do t’i mësojë ata”, tha Araqchi.
SHBA-të dhe Irani zhvilluan bisedime në Doha të mërkurën, ndërsa kërkojnë të bien dakord mbi rrjedhën e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe të sigurojnë një armëpushim të qëndrueshëm, tha një burim me njohuri të drejtpërdrejta të bisedimeve dhe një zyrtar iranian.
Postimi në X i Araqchit iu bashkëngjit komenteve të bëra nga Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, i cili deklaroi se udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ishte “i shënuar për vdekje”.
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