Nga Ilir Beqaj

Po mbyllen 5 muaj nga fillimi i përhapjes së sëmundjes Covid-19 në botë. Disa vende janë prekur më shumë e disa të tjera më pak nga ana shëndetësore. Përgjithësisht treguesit kryesorë me të cilën jo vetëm autoritetet kompetente, por edhe opinioni i gjerë publik kanë ndjekur ecurinë e sëmundjes janë numri i rasteve pozitive, vdekjet dhe testimet për 1 milionë banorë të vendeve të ndryshme.

Në vijim janë 10 vendet e Europës dhe botës me treguesit më të lartë.

Bie në sy se në 10 vendet me më shumë raste në botë për 1M banorë, 5 janë në Europë dhe 5 në Azi. Në 10 vendet më të prekura në botë, 3 pjet tyre janë vende arabe të Gjirit Persik që vë në dyshim arsyetimin se në vendet e ngohta prekja është më e ulët. Në kto tri vended he në Singapor ka patur dy valë të përhapjes së sëmundjes. Vala e dytë ka qënë edhe më e gjerë sepse ka pjekur shumicën e popullsisë jovendase që jeton në godina me densitet shumë të lartë banimi për metër katror.

Në Europë, ndër 10 vendet më të prekura, vetëm Bjellorusia është nga vendet e ish bllokut sovjetik.

10 vendet me fatalitetet më të larta për 1 milionë banorë janë praktikisht në Europë, pasi 10 të parat në botë janë 9 vende të Europës Perendimore dhe SHBA.

Është folur shumë për testimet si një element thelbësor në administrimin e pandemisë së Covid-19. Qoftë në botë, qoftë në Europë 10 vendet me numrin më të lartë të testimeve për 1M banorë janë vende me poppullsi relativisht të vogël. Përveç Spanjës, të gjithë këto vende kanë popullsi më të vogël se 10 milionë banorë. Kryesojnë Emiratet e Bashkuara që kanë testuar 20 % të popullsisë. Por edhe Bahrein dhe Islanda kanë testuar rreth 17 % të popullsisë.