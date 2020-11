Vala e dytë e pandemisë së Covid-19 ka “gjunjëzuar” të gjitha vendet në botë. Numri i personave të infektuar me koronavirus në botë ka shkuar në 54,896,579 ndërsa numri i të vdekurve ka shkuar në 1,325,422. Nga 55 milionë raste të gjitha me Covid-19, 15,374,549 janë raste aktive ndërsa 38,197,709 e kanë kaluar virusin.

Vendet me të prekura nga pandemia që nga fillimi i saj janë: SHBA, në të cilën janë gjithsej 11,367,214 raste të shënuara aktive, dhe 251,901 kanë humbur jetën.

India është në vend të dytë me 8,845,617 raste pozitive dhe 130,109 persona kanë humbur jetën, në vend të tretë është, raporton worldometers.

Brazili me 5,863,093 raste pozitive dhe me 165,811 viktima, vendi i 4 në botë për nga rastet pozitive me Covid është, Franca me 1,981,827 infektime dhe me 44,548 humbje jete.

Në vend të 5 është, Rusia me 1,948,603 raste pozitive dhe me 33,489 humbje jete, ndërsa ne vend të 6 është, Spanja me 1,492,608 raste pozitive dhe 40,769 persona kanë humbur jetën.

Në vend të 7 është, Britania e Madhe me 1,369,318 raste pozitive dhe me 51,934 persona që kanë humbur jetën, në vend të 8 është, Argjentina me 1,310,491 raste pozitive totale dhe 35,436 persona që kanë humbur jetën. Në vend të 8 është Kolumbia me 1,198,746 persona të infektuar dhe 34,031 humbje jete, ndërsa në vend të 10 është, Meksika me 1,178,529 raste të regjistruara pozitive dhe 45,229 humbje jete.

Vala e dytë e pandemisë i ka goditur të gjithë botën. Shumë vende kanë ashpërsuar masat anti-Covid këto javët e fundit.

Pas vendimit për të izoluar vendin, autoritetet austriake po planifikojnë një testim në masë për mbarë popullatën e saj.