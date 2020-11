Situata që po kalon Shqipëria me rritjen e numrit të të infektuarve me koronavirus ishte në fokusin e emisionit Repolitix mbrëmjen e sotme. Rektori i Universitetit të Mjekësisë, mjeku Arben Gjata u shpreh se 3 muaj e ardhshëm do të jenë sfiduese për sistemin shëndetësor shqiptar, kjo pasi ulja e temperaturave favorizon përhapjen e virusit. Ai thotë se gjatë kësaj periudhe mund të ngatërrohet shumë lehtësisht koronavirusi me gripe të tjera stinore.

“Në tre muajt që do vijnë do të jetë sfida më e madhe për sistemin tonë shëndetësor. Periudha e dimrit favorizon shumë viruset dhe do të ketë një bashkim mes COVID dhe gripit stinor. Sipas informacioneve që kam shumë universitete të mëdha botërore janë në fazat e fundit të prodhimit të vaksinës por në fund të tunelit ka dritë ” – tha Gjata.

Ndërsa për masat e marra, Gjata tha se do të ishte mirë edhe një karantinim rajonal me zona, por nuk hedh poshtë dhe vendimin e Komitetit Teknik të Ekspertëve.

Ndërkohë Mjeku Pëllumb Pipero ka ngritur një shqetësim tjetër. Duke iu referuar dhe infektimit të klerikëve Anastas Janullatos dhe George Frendo, ai i bën thirrje institucioneve fetare që të reduktojnë sa më shumë ceremonitë fetare. Ai thotë se në ambientet e mbyllura është më i lartë shansi për tu infektuar.

“Unë do i bëja thirrje komuniteteve fetare që të reduktojnë sa më shumë ceremoni apo grumbullime fetare. Në këto institucione fetare është e vështirë që të ruhet distanca në ambiente të mbyllura. Do të ishte shumë e rëndësishme që për një kohë ato të pezullohen. Ky virus nuk bën përjashtim dhe asnjë nuk është i mbrojtur. Po shohim raste që e kanë kaluar dy herë. Ne këmbëngulim që të respektohen të gjitha masat parandaluese, pavarësisht besimeve fetare“, tha Pipero.

