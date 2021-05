Ndërsa mbi 30 milion doza të vaksinës anti-covid janë administruar në Itali deri më sot, udhëzimet e reja mbërrijnë nga komisioneri, Paolo Figliuolo duke kërkuar që rajonet të bëjnë më shumë për të përfshirë mjekë të përgjithshëm, farmacistë dhe operatorë të tjerë.

Dozat e vaksinave anti-covid të administruara deri më sot janë 30,158,028 ndërsa gati 10 milion (9,856,159) njerëz kanë përfunduar tashmë ciklin e vaksinimit, e barabartë me 16,63% të qytetarëve. Këto janë të dhënat që përmbahen në raportin e komisionerit të urgjencës kovide, të udhëhequr nga komisioneri i jashtëzakonshëm Figliuolo.

Sipas mediave italiane, një nga indikacionet e marra nga Figliuolo është ftesa për Rajonet për të “rritur gradualisht kontributin e siguruar” nga mjekë të përgjithshëm, pediatër me zgjedhje të lirë, farmacistë dhe operatorë të tjerë të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar për “vaksinat e përditshme, duke mbajtur, në një ndërmjetës faza e tranzicionit e zhvillimit të planit, qendrat e vaksinimit janë plotësisht funksionale ”

“Në një fazë të mëvonshme, në pritje të çdo kujtese të mëtejshme, do të jetë e nevojshme të vlerësohet mundësia e sjelljes së aktivitetit të vaksinimit sa më shumë që të jetë e mundur në shtratin e të gjitha strukturave të zakonshme të Shërbimit Kombëtar të Shëndetit, duke përfshirë të gjithë mjekët e përgjithshëm, pediatrit me zgjedhje të lirë, farmacistët dhe operatorët e tjerë të NHS, në mënyrë që të krijojnë një sistem të qëndrueshëm dhe të qëndrueshëm të vaksinimeve me kalimin e kohës, pa pasur nevojë të drejtoheni në masa emergjente ”,- shkruan Figliuolo.

Në hyrje të ftesës, Figliolo vëren se “numri i mjekëve të përgjithshëm, pediatërve me zgjedhje të lirë, farmacistëve dhe operatorëve të tjerë të NHS që kanë shprehur gatishmërinë e tyre për t’u bashkuar me fushatën e vaksinimit është tashmë i konsiderueshëm dhe do të lejonte një rritje të konsiderueshme të vaksinimit ditor, duke marrë parasysh vështirësitë kryesore logjistike që lidhen me shpërndarjen dhe ruajtjen e vaksinave.

Për zgjidhjen e tyre kontribuoi në mënyrë të konsiderueshme Urdhëresa e Ministrisë së Shëndetësisë të 20 majit “Gjurmueshmëria e kontejnerëve të shisheve të vaksinave”, e cila, në veçanti, lejon shitësit me shumicë dhe farmacitë lokale, kur kërkohet nga rajoni ose krahina autonome,për të mbajtur dhe transportuar në mënyrë të veçantë shishet e vaksinave në kontejnerët e siguruar nga farmacitë spitalore të institucioneve shëndetësore, të gjurmuara në mënyrë të përshtatshme duke vendosur një kod.

“Kalimi gradual nga vaksinimet e kryera në qendrat e qendrave të vaksinimit në një sistem të ‘vaksinave të delokalizuara’, shumë më i përhapur dhe më i afërt me qytetarët, do të lejojë të përfundojë imunizimin e kategorive më të brishta, të mbi 80-të, të qytetarëve me bashkë-sëmundjet dhe lëvizshmëria e zvogëluar, ende e pa përgjuar plotësisht nga modaliteti aktual organizativ dhe që mund të arrihet në shtëpi dhe në çdo rast në vendet afër tij ”,– shkruan Figliuolo.

g.kosovari