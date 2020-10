Shifra e të infektuarve me Covid-19 ka shkuar mbi 34 milionë, ndërkohë që kanë ndërrur jetë më shumë se 1,028,488 njerëz.

NJë lajm i mirë është se janë shëruar duke mposhtur virusin vdekjeprirës 25, 691, 112.

Shtete e Bashkuara vazhdojë të renditen të parat me numrin më të lartë të infektimeve ku në total janë regjistruar 7,495,136 njerëz të infektuar dhe kanë humbur jetën është 212,665 të tjerë, sipas worldometers.

India renditet e dyta, ku çdo ditë po shënon numër të lartë infektimesh. Gjatë 24 orëve të fundit në Indi janë regjistruar mbi 5,936 njerëz të infektuar dhe kanë ndërruar jetë mbi 29 të tjerë. Shifra në total e të infektuarve ka shkuar në 6,397,896, ndërsa numri i presonave që kanë ndërruar jetë 99,883.

Gjithashtu, Rusia është një nga vendet që ditët e fundit ka shënuar një numër të lartë infektimesh ditore, ku gjatë orëve të fundit ka shënuar mbi 9,412 njerëz të infektuar, duke e ccuar shifrën në total 1,194,643, ndërkohë që kanë që kanë ndërruar jetë mbi 186 persona.

Në Meksikë, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar mbi 5, 009 të infektuar, duke e çuar shifrën në total në 748,315 njerëz të infektuar, ndërkohë që kanë ndëruar jetë mbi 432 njerëz dhe në total janë regjistruar mbi 78,078 njerëz.

Situata vazhdon të ngelet problematike dhe në Evropë ku disa vende si, Greqia, Spanja, Franca, kanë shtrënguar masat parandaluese dhe mund të shkojnë drejt izolimit, raporton Guardian.

Autoritetet rajonale të Madridit së shpejti do të vendosin kryeqytetin spanjoll dhe nëntë qytete pranë për një bllokim të pjesshëm, me efekt të menjëhershëm, i tha një burim nga qeveria rajonale e Madridit të Premten Reuters.

Me 859 raste për 100,000 njerëz, rajoni i Madridit është zona më e nxehtë Covid-19 në Evropë.

Me kufizimet e reja, 4.8 milionë njerëz në Madrid dhe nëntë komuna përreth do të shohin kufij të mbyllur për të huajt për vizita jo-thelbësore, me lejuar vetëm udhëtime për punë, shkollë, vizita të mjekëve ose pazar. Një shtetrrethim për bare dhe restorante do të zhvendoset në orën 11:00 nga ora 1 e mëngjesit.

Ndërkohë maskat e fytyrës do të duhet të mbahen në çdo vend jashtë në kryeqytetin italian, Romë dhe rajonin përreth Lazios, vendosën autoritetet lokale të Premten.

Italia të enjten regjistroi më shumë se 2,000 raste të reja me koronavirus për herë të parë që nga fundi i Prillit. Lazio përbënte 265 nga ato raste dhe është shqetësuar gjithnjë e më shumë nga ngjitja në rritje.

Polonia raportoi një rekord të ri të 2,292 rasteve të përditshme të koronavirusit, sipas llogarisë së ministrisë së shëndetësisë në Twitter. Kjo është hera e parë që numërimi i ri ditor i rasteve ka tejkaluar 2,000.

Vendi raportoi 27 vdekje në lidhje me Covid të Premten. Në total, vendi me një popullsi prej 38 milion banorë deri më tani ka raportuar 95,773 raste të koronavirusit dhe 2,570 vdekje./ Javanews

g.kosovari