Për shkak të rritjes së rasteve me koronavirus, Kadastra Shqiptare nëpërmjet një statusi në rrjetin social “Facebook” bën me dije se është vendosur mbyllja me afat të përkohshëm për Drejtorinë Rajonale Tiranë-Veri.

Drejtoria e Përgjithshme e Kadastrës sqaron se pas inspektimit nga ekipet mjekësore u mor vendimi për mbylljen e përkohshme, ndërsa thekson se punonjësit të cilët nuk janë infektuar do të qëndrojnë në punë duke respektuar masat e COVID-19.

Po ashtu bëhet me dije se për shkak të situatës së rënduar po punohet më kapacitet të kufizuar, me 50 % të stafit në drejtoritë vendore, Berat, Durrës, Gjirokastër, Korçë, Tirana Jug, Kamëz-Vorë dhe Vlorë.

Sakaq theksohet se për shkak të stafit të reduktuar mund të ketë edhe ritme të uljes se punës, por kjo nuk do të ndikojë në cilësinë e shërbimit, thuhet në njoftim, ndërsa i bëhet thirrje qytetarëve që të shmangin aplikimet që nuk i kanë të domosdoshme për të mos krijuar edhe mbingarkesë të sistemit.

