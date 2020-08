Ndërron jetë nga COVID-19 një mësues nga Mirdita.

Mësuesi me inicialet Gj.K ishte shtruar prej disa ditësh në spitalin Infektiv në Tiranë pasi gjendja e tij ishte përkeqësuar si pasojë e COVID-19.

Ndërkohë miku i tij, gazetari Gjergj Marku shkruan:

COVID shuan mesues Gjonin!…

(Mesuesi Gjon Kola nuk arriti t’ia dale luftes ndaj Covid-19, qe e kishte zene prej disa kohesh. Ai nderroi jete ne spitalin infektiv ne Tirane, duke lene ne pikellim familjen e tij te dashur, te aferm, kolege dhe miq te panumert.

Gjoni do te mbahet mend si mesuesi i perkushtuar dhe veprimtar shoqeror teper aktiv, njeri i beses dhe i fjales se drejte, person tejet i dashur dhe hokatar i kandshem.

Mua me ka rene ta njoh qe para ’90-s ne nje pritje unike qe me ka bere me nje grup studenteve te arteve nga Tirana, atje ne kullen e tij bujare e mikpritese ne Ndershene te Oroshit ku dhe ka lindur.

Qofsh i bekuar mesues Gjoni edhe ne ate jete!)

