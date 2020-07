Një vaksinë eksperimentale e koronavirusit që po zhvillohet nga kompania AstraZeneca dhe universiteti Oxford është e sigurtë dhe solli një rritje të përgjigjes imunitare në provat klinike të fazës së hershme, duke mbajtur gjallë shpresën se vaksina mund të jetë në përdorim deri në fund të vitit.

Edhe prodhuesi amerikan i ilaçeve Pfizer dhe kompania gjermane BioNTech kanë marrë gjithashtu të dhëna premtuese sikurse kompania kineze CanSino në provat klinike për zhvillimin e një vaksine.

Vaksina nga AstraZeneca dhe Universiteti britanik i Oksfordit, e quajtur AZD1222, nuk pati ndonjë efekt serioz anësor dhe nxiti një reagim të të antitrupave dhe qelizave T të imunitetit, sipas rezultateve të provave klinike të publikuara në revistën mjekësore Lancet, me një reagim më të fuqishëm tek njerëzit që morën dy doza.

“Vaksinat janë absolutisht rruga për të dalë nga pandemia, dhe ky është një moment me të vërtetë i rëndësishëm sepse tregon që ne mund të arrijmë përgjigje të forta të sistemit imunitar që shpresojmë se do të sjellë mbrojtjen nga virusi në të ardhmen”, thotë Adrew Pollard, hulumtues i studimit për vaksinën.

Sidoqoftë, studiuesit paralajmëruan se projekti është ende në një fazë të hershme.

“Ne ende po presim për atë pjesë kritike të informacionit që është – a e parandalon aktualisht vaksina sëmundjen?’ Në provat klinike kemi dy grupe individësh, një grup që merr vaksinën e re dhe grupi tjetër i vullnetarëve që merr një vaksikë kontrolli që nuk ka asnjë mbrojtjës. Ajo që tani duhet të zbulojmë është nëse grupi që ka marrë vaksinën e koronavirusit është i mbrojtur dhe nuk preken nga sëmundja. Kjo kërkon kohë që të grumbullohen të dhënat brenda provave klinike për të na dhënë besimin, nëse vaksina funksionon”, thotë zoti Pollard.

Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë përshëndeti përparimin në hulumtimin mbi vaksinat për të luftuar COVID-19, por paralajmëroi se ka ende shumë punë për të bërë.

“Këto janë hulumtime në faza të hershme. Ne tani duhet të lëvizim në prova më të zgjeruara, prova reale. Por është mirë të shohim se ka më shumë të dhëna dhe më shumë produkte që po lëvizin në këtë faze shumë të rëndësishme të zbulimit të vaksinës. Ne përgëzojmë kolegët tanë për përparimin e bërë”, tha Mike Ryan, drejtues i programit të emergjencave në OBSH.

Prodhuesi amerikan i ilaçeve Pfizer dhe kompania gjermane BioNTech kanë arritur gjithashtu të dhëna premtuese.

AstraZeneca ka nënshkruar marrëveshje me qeveritë në mbarë botën për të shpërndarë vaksinën nëse ajo do të rezultojë e efektshme dhe do të marrë miratimin e organeve rregullatore. Kompania ka thënë se nuk do të kërkojë të përfitojë nga vaksina gjatë pandemisë.

Studiuesit thanë se vaksina shkakton efekte të vogla anësore, por disa nga këto mund të zvogëloheshin duke marrë paracetamol.

AZD1222 u zhvillua nga universiteti i Oksfordit dhe u liçensua nga kompania farmaceutike AstraZeneca, e cila e ka vendosur atë në prova klinike në shkallë të gjerë, në faze të avancuar, për të provuar efikasitetin e saj. Ajo gjithashtu ka nënshkruar marrëveshje për të prodhuar dhe furnizuar mbi 2 miliardë doza të vaksinës.

Prova e re klinike përfshin 1,077 të rritur të shëndetshëm të moshës 18-55 vjeç të paprekur nga COVID-19, pergatiti Tema.