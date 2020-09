Dy studime kanë zbuluar se fëmijët dhe të rinjtë e infektuar nga Covid, pavarësisht nëse kanë pasur simptoma të infeksionit apo jo, mund të rezultojnë pozitivë deri në 3 muaj, gjatë së cilës ngarkesa virale mund të rritet ose të bjerë nga njëri test tamponi dhe tjetrit.

Studimet italiane janë botuar në revistën shkencore ‘Journal of Infection’ dhe janë bërë nga Profesor Enzo Grossi dhe Doctor Vittorio Terruzzi, përkatësisht Drejtori Shkencor dhe Drejtori Shëndetësor i Villa Santa Maria, Qendra Multiservice e Neuropsikiatrisë së Fëmijëve dhe të adoleshencës me qendër në Tavernerio, në provincën e Comos.

Studimi u bazua në dinamikën e ngarkesës virale të 30 subjekteve, midis fëmijëve dhe adoleshentëve, për një periudhë prej disa javësh.Tamponët kryheshin një ose dy herë në javë dhe treguan se ata me koronavirus dhe që janë simptomatikë kanë mesatarisht një ngarkesë më të lartë virale sesa ata që janë asimptomatikë, dhe se një ngarkesë më e lartë do të thotë se Covid do të zhduket në një periudhë më të gjatë kohore.

Ajo që është më e habitshme është se me kalimin e kohës, niveli i ngarkesës virale mund të luhatet në mënyrë të konsiderueshme, përpara se të arrijë në pragun që përcakton negativitetin. Për më tepër, për një zhdukje përfundimtare të virusit është e nevojshme të pritet edhe më shumë se dy muaj. Aspekti më befasues, shpjegojnë autorët, ishte se nivelet e ngarkesës virale mund të luhaten në mënyrë të konsiderueshme me kalimin e kohës para se të bien nën nivelin që dallon negativitetin dhe që intervali i nevojshëm për një zhdukje përfundimtare të virusit nga shtupa nazofaringeale mund të tejkalojë dy muajt.

Është e rëndësishme të përcaktohet kohëzgjatja e infektivitetit

Për t’u theksuar është një pacient i vogël 9-vjeçar me një formë autizmi dhe paaftësie intelektuale. Më 20 Prill, fëmija kishte vetëm një kollë të paktë dhe hundë të zëna, deri në mbrëmjen e ditës tjetër, kur pati ethe dhe temperaturë 38.3. Ditën tjetër dhe deri shumë ditë më pas, asgjë. Fakti i çuditshëm është se pacienti u testua pozitiv për 12 teste tamponi me rradhë për 12 javë. Kështu që ai mbeti pozitiv për koronavirusin për gati tre muaj, 82 ditë për të qenë të saktë. Testi i parë negati doli vetëm më 4 gusht dhe i dyti më 6 gusht.

Autorët shpjeguan se kjo “tregon që një ngarkesë jashtëzakonisht e lartë virale mund të zbulohet tek fëmijët paucizimptomatikë dhe rrjedhimisht eleminimi i virusit mund të zgjasë një kohë të gjatë”. Prandaj është e rëndësishme të përcaktohet kohëzgjatja e infektivitetit, në mënyrë që të shmangen që ata duhet të qëndrojnë në izolim për një kohë të gjatë, pavarësisht se nuk janë më infektues. Në fakt, siç theksuan autorët: “Ka raporte të shumta të përhapjes së zgjatur virale tek njerëzit e infektuar me Sars-CoV-2, por prania e RNA virale në një test nuk lidhet domosdoshmërisht me infektivitetin”. Një studim i kryer nga një grup studiuesish nga Massachusetts zbuloi se fëmijët nuk janë imunë ndaj infeksionit por kanë një përgjigje imune më efikase.