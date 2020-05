Ndërsa Franca deklaroi zyrtarisht të parin rast COVID që në 27 Dhjetor, e po kështu edhe Italia pranoi rastin e parë që në janar, edhe në Shqipëri ka patur një grup mjekësh, që bazuar në diagnostikimet imazherike, flasin për raste COVID në vend në periudhën dhjetor-janar.

E pyetur lidhur me këtë argument, në studion e emisionit “Opinion”, Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, tha:

“Mund t’ju them që komiteti i ekspertëve që ka ndjekur qysh prej fillimit të shfaqjes së kësaj sëmundjen, ecurinë dhe se si është realizuar hetimi epidemiologjik, nuk kanë ansjë të dhënë shkencore deri tani për ekzistencën e COVID në këtë periudhë. E përsëris evidencë shkencore, jo përmes grafive.

Ajo çfarë mund t’ju them përmes një grafiku të thjeshtë, për të gjitha sëmundjet që janë të grupit apo që lidhen me sistemin respitarator. Mund të shohim që në vitin 2020 ka një tendencë në ulje madje, krahasuar me 2 vitet paraardhëse lidhur me sëmundjet respiratoire në vend. Nuk ka patur rritje më të madhe të infeksioneve respiratore se sa në vitet më parë”.

Manastirliu bëri me dije se Shqipëria do të vijojë me hapjen, varësisht numrit të pacientëve të shtruar në spital. Ajo tha se nëse pacientët e shtruar në spital, do të kalojnë më shumë se 250, do të na duhet të kthehemi në masat shtrënguese.

“Ne sipas komitetit të ekspertëve kemi vendosur që të bëjmë vlerësimin dyjavor të hapjes përgjatë çdo faze. Do të shohim në datë 11 Maj, po jap datën 11 Maj si vlerësimin e fazës së parë që do të na japë një panoramë të situatës. Nëse do të kemi deri në 90 të shtruar në spital do të vijojmë me fazën tjetër dhe nëse do të kemi 250 të shtruar ne nuk do të bëjmë më hapje të mëtejshme, por do të kthehemi mbrapsht. Nëse në terapinë intensive do të kalojmë mbi 30 pacientë të intubuar, ne do të vlerësojmë rikthimin mbrapsht. Çfarë është e rëndësishme, është të mos humbim çfarë kemi fituar gjatë kësaj kohe 7 javore”, tha Manastirliu.

g.kosovari