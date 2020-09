Tre prokurorë të Tiranës raportohen se kanë rezultuar të infektuar me COVID-19.

Të infektuarit janë vetëkarantinuar në banesë, ndërsa prokuroria vijon punën e saj normalisht duke respektuar protokollet e sigurisë.

Vendi jonë po përballet me një rritje të rasteve të reja nga koronavirus. Përveç infektimeve në sistemin e drejtësisë, me hapjen e shkollave është shtuar numri i mësuesëve të infektuar me COVID-19.

/e.rr