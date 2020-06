Nesër më 23 qershor përfundon gjendja e fatkeqësisë natyrore, e cila u shpall për shkak të pandemisë së COVID-19. Që prej muajit mars vendi ka qenë nën masa të rrepta sigurie, të cilat u shoqëruan me kufizim të liri-daljes, mbylljen e kufijve, mbylljen e bizneseve, shkollave dhe transportit publik.

Gjendja e fatkeqësisë natyrore u shpall më 24 mars, ku në vend u shënuan edhe viktimat e para nga COVID-19. Teksa numri i viktimave dhe të infektuarve rritej, Kuvendi vendosi shtyrjen e saj me dy muaj, deri më 23 qershor. Ndërkohë, vendimi për shtyrjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore u kundërshtua nga opozita. Kjo e fundit e quajti një plan djallëzor të kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij, për të vijuar me tenderat sekret dhe për të kontrolluar qytetarët. Por, muajin e fundit qeveria ka lehtësuar masat për COVID-19. I vetmi sektor që është ende i mbyllur është transnport publik.

Më herët, kryeministri Edi Rama bëri me dije se qeveria nuk ka në plan që ta shtyjë sërish gjendjen e fatkeqësisë natyrore, por foli për një skenar që kishte të bënte vetëm me shtyrjen në disa zona, ose më konkretisht qytete bregdetare. Megjithatë mbetet për t’u parë se cili do të jetë vendimi i Këshillit të Ministrave, nisur nga fakti që kjo deklaratë e Ramës u bë në një kohë ku Shqipëria nuk kishte shifra kaq të larta të të infektuarve dhe vdekje në 24 orë.

g.kosovari