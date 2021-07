COVID-19 në Shqipëri/ Rregjistrohen 45 të infektuar në 24 orët e fundit, asnjë humbje jete

Shqipëria ka regjistruar një tjetër rritje rastesh nga COVID-19. 45 të infektuar u shënuan këtë të shtunë.

Lajmi i mirë është se edhe sot nuk ka patur viktima.

Nga ana tjetër 17 pacientë janë shëruar ndërkohë që dy qytetet me më shumë raste ishin Tirana me 10 dhe Shkodra me 9.

NJOFTIMI NGA MSH

COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: Asnjë humbje jete, 3684 testime, 45 raste të reja dhe 17 të shëruar në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen ndaj Covid19, për të mbrojtur veten dhe njerëzit e afërt dhe për të frenuar përhapjen e virusit të rrezikshëm.

Muaji i hapur i vaksinimit i jep mundësi çdo qytetari +18 vjeç të vaksinohet ndaj Covid19. Vaksinat reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet.

Nëse dyshoni se jeni i prekur nga Covid19 apo keni shenja të sëmundjes, izolohuni menjëherë dhe kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për t’u testuar ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin unik 127.

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon:

Janë kryer 3684 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me Covid19, 45 qytetarë, në këto bashki: 10 raste në Tirane, 9 raste ne Shkodër, nga 4 raste në Kavajë, Sarandë, 3 raste në Himarë, nga 2 raste në Elbasan, Berat, Kuçovë, nga 1 rast në Krujë, Durrës, Fier, Kukës, Lezhë, Mirditë, Kamëz, Përmet, Peqin.

Aktualisht janë 402 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin.

Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 21 pacientë.

Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2 pozitiv.

Janë shëruar 17 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 130,222 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (31 Korrik 2021)

Raste të reja ditore 45

Të shëruar në 24 orë 17

Të shtruar në spitale 21

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 3684

Testime totale 900,346

Raste pozitive 133,081

Raste të shëruara 130,222

Raste Aktive 402

Humbje jete 2,457

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 146

Elbasan 56

Kukës 34

Vlorë 32

Shkodër 31

Lezhë 30

Fier 21

Berat 18

Korçë 15

Durrës 14

Gjirokastër 5