Dhjetë shtete amerikane do të lehtësojnë masat e vendosura për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Ky qëndrim është bërë publik ditën e djeshme. Teksasi është njëri prej tyre, i cili do të lejojë hapjen e restoranteve, kinemave dhe bizneseve tjera, nëse funksionojnë me vetëm 25 për qind të kapacitetit që kanë.

Alambama, Maine dhe Tenesi po ashtu kanë lejuar që të skadojnë rregullat e qëndrimit në shtëpi.

Mirëpo në Nju Jorku, Guvernatori, Andreë Cuomo, ka thënë se në disa pjesë të këtij shteti bizneset do të mund të rihapen më 15 maj.

Edhe në Miçigan masat e izolimit janë shtyrë deri më 15 maj, çka ka shtyrë qindra protestues, disa edhe të armatosur, të mblidhen para sheshit kryesor për të treguar pakënaqësitë e tyre. Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë se Guvernatori i këtij shteti, Gretchen Whitmer duhet të nënshkruajë një marrëveshje me protestuesit.