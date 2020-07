Kosova ka shënuar një rritje të rasteve me COVID-19 teksa në 24 orët e fundit janë 145 të tilla. Nga ana tjetër për të dytën ditë radhazi numri i viktimave mbetet i njëjtë, përsëri 6.

Lajmi i mirë është se numri i të shëruarve së fundmi është më i lartë se ai i të infektuarve, 171.

Me më shumë raste të reja mbetet sërish Prishtina me 58 ndjekur nga Ferizaj me 10 dhe Fushë- Kosova me 9.