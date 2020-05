Numri i të infektuarve nga Covid-19 në gjithë botën ka shkuar në mbi 5,7 milion, përkatësisht 5,792,314 sipas Worldometers.

Ndërkohë numri i viktimave ka arritur në 357,471.

Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në SHBA, me 102,107 viktima, ndërsa pas saj radhiten Britania e Madhe me 37,460, Italia me 33,072 viktima, Franca me 28,596 dhe Spanja me 27,118.

Ndërkaq, në Kinë, vendin e origjinës së virusit, numri total i vdekjeve është 4,634.

Në Shqipëri janë shënuar 33 viktima dhe janë infektuar 1,050 persona.

Pas shfaqjes në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit të kaluar, pandemia Covid-19 është përhapur në gjithë botën. Deri më tani 2,498,884 të infektuar e kanë mposhtur sëmundjen, kurse aktualisht ka mbi 2,8 milion raste aktive që presin të shërohen.

Amerika e Jugut tani është duke mbajtur më rëndë barrën e shpërthimit, me Brazilin që ka numrin e dytë të rasteve në botë.

Sipas një raporti të Reuters, nga 20 vendet e prekura më së shumti, Shtetet e Bashkuara renditen në vendin e tetë në bazë të vdekjeve për frymë. Shtetet e Bashkuara kanë tre vdekje në 10,000 njerëz. Belgjika është e para me tetë vdekje për 10,000 njerëz, e ndjekur nga Spanja, Mbretëria e Bashkuar dhe Italia.

Brazili raportoi vdekjet më të larta një-ditore në botë, 1.039, ditën e pestë radhazi në krye të listës së zymtë.

India shënoi rekordin e saj më të lartë prej 6,000 rastesh të reja të mërkurën, duke e çuar totalin e saj në mbi 150,000.

Meksika raportoi gjithashtu përshkallëzime shqetësuese në shpërthimin e koronavirusit, me 501 vdekje në ditë dhe 3,455 raste të reja të konfirmuara.

