Kancelarja e Gjermanisë ka ngritur shqetësime në lidhje me sigurimin e vaksinave COVID-19 për vendet më të varfëra në botë.

Merkell gjatë një samit të G20 i cili nuk kishte drejtuesit, u premtua një shpërndarje të drejtë të vaksinave. Por Merkel u shpreh se përparimi ishte i ngadaltë, duke thënë se ajo do ta ngrinte çështjen me aleancën globale të vaksinave GAVI.

“Tani do të flasim me GAVI se kur do të fillojnë këto negociata sepse jam disi e shqetësuar se asgjë nuk është bërë ende për këtë,” tha ajo.

Komentet e saj vijnë ndërsa SHBA të cilët njoftuan se disa amerikanë mund të vaksinohen që në 11 dhjetor.

Takimi i nivelit të lartë G20 të fuqive kryesore ekonomike në botë u prit nga Arabia Saudite. Për shkak të pandemisë u zhvillua virtualisht, shkruan BBC.

Gjatë konferencës, kombet më të pasura të botës premtuan të mbështesin vendet e varfra ekonomitë e të cilave janë dëmtuar rëndë nga kriza.

Virusi ka infektuar gati 60 milion njerëz në të gjithë botën që nga shfaqja në Kinë në dhjetorin e kaluar.

g.kosovari