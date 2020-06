Kreu i grupit parlamentar të LDK, Arben Gashi ka rezultuar pozitiv me koronavirus së bashku me famijen e tij.

Ai tha se dje vendosi të testohet pasi shfaqi simptoma të lehta si dhimbje koke dhe temperaturë dhe rezultoi pozitiv.

Gashi konfirmon se ka simptoma të lehtë dhe për 2 javë do të jetë në izolim 2- javor në shtëpi.

STATUSI NGA ARBEN GASHI

Të nderum miq,

Me simptoma të lehta si kokëdhembje e temperaturë, dje shkova të testohem në repartin e Infektives. Unë dhe familja ime dje rezultuam pozitiv me COVID-19, dhe për pasojë, do të jemi në izolim shtepiak dyjavor.

Faleminderit!