Në 24 orët e fundit janë shënuar 32 viktima dhe 1092 raste të reja me COVID-19 në Maqednoninë e Veriut.

Ndërkohë raportohet se është shënuar numër rekord i të shëruarve. Plot 2 003 persona e kanë fituar betejën me virusit. Deri më tani janë vaksinuar mbi 18.000 qytetarë ndërsa numri i vaksinave që do të mbërrijnë në vend do të rritet në fund të prillit.